Quando Napoleão (Napoleon, 2023) estreou nos cinemas, em novembro, falou-se que a duração do filme pularia de 158 minutos para quatro horas ao ser lançado no streaming, de modo a preencher lacunas históricas e reduzir os saltos temporais. Mas a versão da cinebiografia dirigida por Ridley Scott e protagonizada por Joaquin Phoenix que entra no menu da Apple TV+ nesta sexta-feira (1º) é a mesma, sem acréscimo de cenas.