Em cartaz na Apple TV+, Still: Ainda Sou Michael J. Fox (2023) quase entrou na lista de indicados ao Oscar de melhor documentário. Parou nas semifinais. Concorrem ao prêmio 20 Dias em Mariupol, que retrata o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em uma das cidades mais devastadas pela guerra que já dura quase dois anos; To Kill a Tiger, sobre uma família da Índia que faz campanha por justiça depois que sua filha adolescente foi brutalmente estuprada; As 4 Filhas de Olfa, que usa a reencenação como modo de lidar com o trauma de uma mãe tunisiana cujas duas filhas mais velhas desapareceram; Bobi Wine: The People's President, sobre um astro da música que virou líder da oposição ao regime ditatorial em Uganda; e A Memória Infinita, que tem como personagens Augusto e Paulina, juntos há 25 anos. O casal teme o dia em que ele, diagnosticado com a doença de Alzheimer, não a reconhecerá mais.