Quase 40 anos atrás, quase 50 artistas estadunidenses se reuniram para gravar uma canção e um videoclipe que se tornaram um sucesso e um ícone: We Are the World. Os bastidores — ora emocionantes, ora engraçados, ora tensos, ora surpreendentes — dessa gravação são reconstituídos em A Noite que Mudou o Pop (The Greatest Night in Pop, 2024), documentário dirigido por Bao Nguyen e disponível na Netflix.