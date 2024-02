A vida do personagem biografado no filme Bob Marley: One Love (2024) foi curta — ele morreu quando tinha apenas 36 anos, em 1981 —, mas intensa. Cresceu em Trenchtown, a maior favela de Kingston, capital da Jamaica. Sofreu rejeição por ter um tom de pele mais claro, herança do pai, que era branco e abandonou a família. Tornou-se o grande nome do reggae, primeiro à frente dos Wailers e depois em carreira solo, cantando em defesa dos pobres e dos oprimidos, da paz e da liberdade e denunciando o racismo e o colonialismo. Virou ícone do rastafári, movimento religioso que considera Haile Selassie (1892-1975), o último imperador da Etiópia, como Deus encarnado, prega o uso espiritual da maconha e proíbe cortar os cabelos — os dreadlocks são tanto um tributo de fé quanto uma conexão com a África. Sobreviveu a um atentado a tiros: a única bala a atingi-lo atravessou seu peito e foi parar no braço esquerdo. Promoveu um show gratuito no qual chamou ao palco o então primeiro-ministro do país caribenho e o líder da oposição, para que dessem as mãos e pusessem fim à tensão política que quase levou os jamaicanos à guerra civil. Teve 11 filhos com sete mulheres diferentes, mas só uma esposa, Rita (que já era mãe de uma menina antes do casamento). Foi diagnosticado com um tipo raro de câncer de pele — a causa de sua morte precoce —, mas recusou o tratamento médico mais adequado, a amputação do dedão de um pé, por conta de suas crenças (o corpo é sagrado e não pode ser modificado) e também por medo de que o procedimento cirúrgico dificultasse sua dança.