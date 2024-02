Depois de lançar um teaser de um minuto, em janeiro, a Universal Pictures acaba de divulgar o primeiro trailer (veja logo abaixo), com o dobro de tempo, de Back to Black (2024), cinebiografia sobre a ascensão meteórica e a morte precoce da icônica cantora britânica Amy Winehouse (1983-2011). O filme é estrelado por Marisa Abela, a Yasmin Kara-Hanani da série Industry, e tem direção de Sam Taylor-Johnson, realizadora de O Garoto de Liverpool (2009), uma crônica dos anos iniciais da carreira de John Lennon (1940-1980), e de Cinquenta Tons de Cinza (2015), adaptação do best-seller de E.L. James.