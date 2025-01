João Fonseca perde no 5º set e se despede do Aberto da Austrália

A atuação do brasileiro rendeu elogios de grandes figuras do tênis como Novak Djokovic, Coco Gauff e Carlos Alcaraz, que o chamou de "incrível".

João Fonseca, em seu primeiro jogo de cinco sets, tinha começado com vitória na primeira parcial, no tie break, depois de ter salvado dois set points com seu sólido serviço.

Na sequência, Sonego venceu dois sets com autoridade, os dois primeiro sets perdidos pelo brasileiro em 2025. No quarto, João reagiu com uma rápida quebra, mas no quinto o italiano se segurou nos momentos mais complicados e comemorou a vitória.