PSG vence Arsenal e está na final da Champions League pela segunda vez 

Sem Messi, Neymar e Mbappé. Foi assim, com um time jovem e sem muito glamour, mas talentoso em todos os setores, que o PSG garantiu vaga à final da Champions League, no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. Com o agregado 3 a 0, o PSG vai enfrentar a Inter de Milão, que eliminou o Barcelona.

A equipe francesa superou o Arsenal na semifinal, com vitória por 2 a 1 na volta, com Fabián Ruiz e Hakimi marcando para os franceses, e Saka para os ingleses, nesta quarta-feira (7), no Parque dos Príncipes, em Paris.

É a segunda vez que o clube francês vai à decisão. Em 2020, com Neymar e Mbappé, derrota para o Bayern de Munique.

Tudo certo para o PSG no primeiro tempo

Nos primeiros 15 minutos de jogo, o Arsenal teve duas oportunidade de abrir o placar. Uma cabeçada no lance inicial de Rice, que vai para fora; um chute à queima roupa de Martinelli, defendido por Donnarumma; e uma finalização de fora da área, que também parou no goleiro italiano.

Entretanto, o primeiro gol foi marcado pelo PSG. Fabián Ruiz pegou rebote na entrada da área, tirou a marcação e bateu firme, sem chance para Raya.

Com 2 a 0 no agregado, o Arsenal precisou partir para o ataque, mas sem sucesso. Ainda no primeiro tempo, Barcola teve a chance de matar o confronto, cara a cara com Raya, mas chutou mal e o goleiro defendeu.

Gols que decidem a vaga

A segunda parte da partida começou morna, mas logo ganhou emoção. Donnarumma seguiu impedindo gols do Arsenal, com uma bela defesa em finalização de Saka. Minutos depois, entretanto, um pênalti para o PSG.

Hakimi arriscou chute da entrada da área e a bola bateu na mão de Lewis-Selly, que estava com o braço aberto. Vitinha, contudo, finalizou fraco e Raya defendeu a cobrança no lado esquerdo.

Apesar de não matar o jogo na penalidade, o PSG conseguiu fazer isso três minutos depois. Partey falhou em não afastar o perigo e a bola ficou no jeito para Hakimi finalizar no canto esquerdo, agora sem chance nenhuma para Raya.

Aos 31, o Arsenal descontou com Saka. Trossard ganhou de Marquinhos e cruzou na área. A bola desviou em Pacho e sobrou para o atacante inglês, que aproveitou o rebote de Donnarumma para marcar.