Palmeiras vence Cerro Porteño (2-0) e é 1º classificado para oitavas da Libertadores

O Palmeiras se tornou o primeiro time a se classificar para as oitavas de final, após vencer nesta quarta-feira (7) o Cerro Porteño por 2 a 0 em Assunção, mantendo uma sequência invicta em quatro partidas disputadas e liderando o Grupo G com folga.

O primeiro gol dos visitantes foi de autoria do jovem Estevão, aos 41 minutos, após uma jogada inteligente de Lucas Evangelista, que sofreu uma falta no meio de campo.

Sem demora, este deu uma assistência imediata para o craque do Verdão, de 18 anos, que chutou de fora da área superando o goleiro paraguaio Martín Arias com um golaço.

O segundo foi marcado pelo atacante Vitor Roque, fruto de uma jogada individual, nos acréscimos (90'+4).

Com este resultado da quarta rodada, o Palmeiras lidera com 12 pontos, enquanto o Cerro Porteño é o segundo com 4.

- Estevão aparece -

O técnico do Cerro, Diego Martínez, quis surpreender com um time modificado, inclusive no gol, onde Martín Arias entrou no lugar do titular "Gatito" Fernández.

O nervosismo dos jogadores do 'Ciclón de Barrio Obrero' permitiu que o time paulista avançasse de forma gradativa e com domínio.

Antes da abertura do placar no primeiro tempo, dois erros defensivos gritantes quase resultaram em gol. O primeiro foi quando o goleiro errou na saída de bola na entrada da área e a bola sobrou nos pés de Vitor Roque. Mas ele desperdiçou essa oportunidade.

O mesmo atacante perdeu outra chance clara de marcar quando ficou cara a cara com o goleiro e este fez uma grande defesa.

O atacante tinha Estevão ao seu lado quando toda a defesa estava batida.

Apesar de a equipe brasileira ter levado mais perigo, três de seus jogadores receberam cartões amarelos no primeiro tempo, todos relacionados a faltas cometidas ao interromper o contra-ataque paraguaio.

- Palmeiras domina -

No segundo tempo, o Palmeiras voltou a assumir o controle do ataque graças aos seus jogadores, muitos deles dotados de grande habilidade.

Aos 69 minutos de jogo, Vitor Roque finalizou com uma bomba que Arias conseguiu defender de forma espetacular.

Foi um momento de ataque total dos visitantes, que em alguns momentos pareciam estar se divertindo em campo.

O segundo gol rondava implacavelmente a área 'azulgrana'.

Estevão voltou a testar Arias aos 77 minutos, mas este conseguiu afastar o perigo.

Por outro lado, 'El Ciclón' não conseguia encontrar a maneira de chegar à meta do goleiro Weverton, que se tornou apenas mais um espectador da partida.

A sólida defesa comandada por Gustavo Gómez e Bruno Fuchs controlava as ações e as transformava em contra-ataques.

No final da partida, aos 87 minutos, o Cerro teve sua única chance de marcar e empatar com Wilder Viera. A bola bateu no travessão. No rebote, o atacante Jonatan Torres cabeceou forte, mas a bola passou longe da trave esquerda.

No final da partida, Vitor Roque, em jogada individual, driblou dois zagueiros e o próprio goleiro para marcar o segundo gol e acabar com as esperanças do 'Ciclón', aos 90'+4.

Escalações:

Cerro Porteño: Alexis Arias - Alan Benítez (Rodrigo Gómez 82'), Lucas Quintana, Matías Pérez, Leonardo Daniel Rivas (Cecilio Dominguez 65) - Victor Velazquez, Wilder Viera, Robert Ayrton Piris Da Mota (Bruno Valdez 82'), Federico Carrizo (Sergio Araujo 75), Juan Iturbe (Gabriel Aguayo 75') - Jonatan Torres. Técnico: Diego Martínez.

Palmeiras: Weverton - Agustin Giay, Gustavo Gomez, Vanderlan Barbosa da Silva, Bruno Fuchs (Murilo Cerqueira 46') - Facundo Torres (Paulinho 63'), Lucas Evangelista (Richard Rios Montoya 46'), Emiliano Martinez, Estêvão (Raphael Veiga 83') - Allan Elias (Mayke 63'), Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Maza Piero (CHI)