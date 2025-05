Após empate do Grêmio, Tiago Volpi lamenta fase de instabilidade do time: "Está desconfortável para a gente"

Em noite de atuação abaixo do esperado, o Grêmio empatou sem gols com o Atlético Grau, na quarta-feira (7), em Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor segue na segunda posição do Grupo D, com oito pontos. O Godoy Cruz, adversário da próxima terça-feira (13), lidera a chave com 10 pontos.