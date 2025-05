Knicks vence novamente e abre 2 a 0 na série contra o Celtics na NBA 

Os visitantes seguem sendo indigestos nas semifinais dos playoffs da NBA. Nesta quarta-feira (7), o New York Knicks venceu o segundo jogo da série contra o Celtics , mais uma vez em Boston. O placar de 91 a 90 foi novamente construído com uma virada no final do jogo.

Último quarto

No entanto, os últimos 12 minutos de jogo foram desastrosos para o Celtics: 30 a 17 para os Knicks, que defendeu de maneira exemplar e foi bem no ataque, principalmente com Jalen Brunson, que terminou com 17 pontos e sendo mais ativo no último quarto.