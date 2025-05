Banco Central eleva taxa Selic para 14,75%, maior patamar desde 2006

A elevação foi unânime entre os membros do comitê. Na ata da reunião, eles indicam que "a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante".

O texto indica um ambiente externo "adverso e particularmente incerto" devido à política econômica dos Estados Unidos. No cenário doméstico, há menção para as expectativas de inflação acima da meta.

Maior patamar desde 2006

A nova taxa básica de juro vai ao encontro da expectativa do mercado, de uma alta mais branda do que a dos três últimos encontro s , em dezembro, janeiro e março, de um ponto percentual. Na ata da reunião de março, o Copom também já havia sinalizado uma elevação de "menor magnitude".

No cenário atual, o BC visa conter a inflação , freando a intenção de consumo das famílias e os investimentos das empresas com um juro mais alto.

A perspectiva para o índice da Selic até o fim do ano, no entanto, diminuiu. No boletim Focus, divulgado na segunda (5), os economistas consultados pelo BC reduziram a previsão da Selic em 2025 pela primeira vez no ano. Depois de 16 semanas com projeções de 15%, o mercado crê que o juro vai terminar 2025 em 14,75%.