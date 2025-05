Mano explica escolha por Luan Cândido como ponta do Grêmio contra o Atlético Grau: "Não dava para arriscar"

Mano Menezes falou sobre a sequência de jogos do Tricolor.

O Grêmio teve um time alternativo em relação aos últimos jogos para o duelo contra o Atlético Grau, nesta quarta-feira (8), em Lima, no Peru.

Um ponto que chamou a atenção na escalação foi a a improvisação do lateral Luan Cândido — pouco utilizado na temporada — na ponta esquerda

— Nossa escolha pensou exatamente nesse conjunto de três jogos em que a gente tem num curto espaço de tempo. Não dava para arriscar tanto porque no sábado (10) já vamos estar jogando com o Bragantino e na terça-feira (13) um jogo decisivo contra o Godoy Cruz — comentou o treinador.

De acordo com Mano Menezes, era necessário preservar alguns jogadores.

— Escolhemos Luan (Cândido), que é um pouco fora do normal, porque tanto o Esteves quanto ele já fizeram essa função. Mas faltou um pouco de entrosamento , sem dúvida nenhuma, para todos — explicou.

Próximos compromissos

Com oito pontos , o Tricolor terá duelo decisivo contra o Godoy Cruz — que tem dois pontos a mais — na próxima terça-feira (13), na Arena. O Grêmio precisa vencer para assumir a liderança do Grupo D.

Antes, no sábado (10), o Grêmio enfrentará o Bragantino, também na Arena, pelo Brasileirão.

