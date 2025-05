Com time misto, Grêmio empata com o Atlético Grau pela Sul-Americana

Um passo para trás. Depois animação com a vitória sobre o Santos, o Grêmio voltou a preocupar. Em um jogo morno, sem emoções, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Atlético Grau, em partida realizada nesta quarta-feira (7), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

O resultado da partida em Lima, no Peru, deixa a situação do Grupo D mais difícil. O Godoy Cruz, com 10 pontos, lidera a chave. O time de Mano Menezes chegou aos oito. O confronto direto com os argentinos ocorre na próxima rodada da Copa Sul-Americana, no dia 13 de maio, na Arena.

Mano inovou na escalação para o jogo no Peru. Além de promover a estreia de Alysson Edward como titular, o técnico também apostou em Luan Cândido como ponta pelo lado esquerdo. Cuéllar e Camilo jogaram como volantes, com Cristaldo na meia e Arezo como centroavante. A linha defensiva teve Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves.

As mudanças não ajudaram a melhorar a produção ofensiva do time. No primeiro tempo, o Grêmio não acertou nenhuma vez o gol do Atlético Grau.

A melhor oportunidade para isso acabou desperdiçada aos 11 minutos. Alysson pressionou a saída de bola do adversário e recuperou a posse. Arezo recebeu a bola na área, mas finalizou muito mal quando o goleiro Álvarez saiu para o pressionar. Apesar de ter muita vantagem na posse de bola, o Tricolor trocava passes sem ameaçar a área dos adversários. E como não era atacado, o Grau foi se soltando. E teve as duas melhores chances da primeira etapa.

A primeira saiu em cruzamento vindo do lado esquerdo da defesa, Bandiera passou na frente de Wagner Leonardo e cabeceou. Volpi só ficou olhando a tentativa de finalização, com 19 minutos de primeiro tempo

A outra chance também teve roteiro semelhante. O lado esquerdo defensivo do Grêmio deu outra demonstração de fragilidade. Aos 36, Sandoval fez o cruzamento em direção ao gol. Bandiera outra vez foi mais rápido que seus marcadores e completou de carrinho. A bola bateu na trave e saiu pela linha de fundo.

Incomodado com a falta de produção do time, Mano gritava orientações da beira do gramado. Só que a equipe seguiu sem apresentar o rendimento esperado até o apito final do primeiro tempo.

Segundo tempo

O Grêmio voltou com uma troca para o segundo tempo. Cristian Olivera entrou no lugar de Luan Cândido.

No primeiro minuto, Igor Serrote cruzou e Arezo completou de cabeça. O centroavante pediu pênalti por toque na mão de um dos zagueiros do Atlético Grau. Dois minutos depois, em cobrança de falta, Jemerson teve a chance. Álvarez fez a defesa no meio do gol.

Aos 15, após cobrança de escanteio, outra boa oportunidade para o Grêmio. Serrote desviou de cabeça na primeira trave e a bola passou um pouco mais alta do que Kike esperava. O uruguaio não alcançou e o Tricolor perdeu a chance. Mano seguiu buscando alternativas. Colocou Monsalve e Ronald. Saíram Cristaldo e Cuéllar. André Henrique também foi a campo, no lugar de Alysson.

Lucas Esteves tentou dois cruzamentos para Arezo aos 34 minutos. Nas duas oportunidades, o centroavante não conseguiu finalizar em direção ao gol. Sem mostrar bom futebol, e nem muita disposição para isso, o Grêmio voltou a decepcionar.

O empate em Lima deixa em risco a situação gremista na Copa Sul-Americana. A esperança é que a equipe tenha optado em preservar forças para o jogo deste sábado (10) contra o Bragantino, pelo Brasileirão, como justificativa para uma atuação tão pouco inspirada.

Confira a entrevista coletiva de Mano Menezes:

Copa Sul-Americana — 4ª rodada — 7/5/2025

Atlético Grau (0)

Álvarez; Renato Rojas (Jherson Reyes, 35'/2ºT), Rodrigo Tapia, Daniel Franco e Bolivar; Diego Soto, Rafael Guarderas, Rostaing e Rodrigo Vilca; Tomas Sandoval (Olivares, 24'/2ºT) e Neri Bandiera (Vásquez, 32'/2ºT). Técnico: Ángel Comizzo

Grêmio (0)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Cuéllar (Ronald, 16'/2ºT), Alysson (André Henrique, 28'/2ºT), Cristaldo (Monsalve, 16'/2ºT) e Luan Cândido (Cristian Olivera, INT); Arezo. Técnico: Mano Menezes

CARTÕES AMARELOS: Rojas e Vásquez (A); Jemerson (G)

ARBITRAGEM: José Burgos, auxiliado por Nicolas Taran e Carlos Barreiro; VAR: Andrés Cunha (quarteto boliviano)

LOCAL: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima

Próximo jogo

Sábado, 10/5 — 18h30min

Grêmio x Bragantino

Arena — Brasileirão (8ª rodada)