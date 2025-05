O Grêmio precisa pedir desculpas ao seu torcedor

Tricolor ficou no empate sem gols contra o Atlético Grau-PER. ERNESTO BENAVIDES / AFP

O empate sem gols do Grêmio contra o Atlético Grau-PER precisa ser discutido por todos que querem o bem o clube. Um estádio com cerca de 500 torcedores viu um jogo melancólico em uma das piores atuações da equipe tricolor nos últimos anos. A diretoria, a comissão técnica e os jogadores deveriam pedir desculpas ao torcedor do Grêmio em razão da triste noite que o clube viveu no Peru.

O técnico Mano Menezes montou uma equipe com algumas surpresas, sendo a maior delas a presença de Luan Cândido como extrema pela esquerda. Com Alysson e Serrote pelo lado direito, e Camilo e Cuéllar na abertura do meio de campo, o Grêmio fez uma partida sem nenhuma inspiração, indicando grande preocupação para o seu torcedor.

Partida no Peru agora vira passado

O resultado, no entanto, não pode ser considerado ruim para efeito da classificação na Copa Sul-americana. Duas vitórias nas duas últimas rodadas garantem o Grêmio em primeiro lugar no seu grupo, mesmo que o rendimento indique muita dificuldade em qualquer jogo atualmente.

O triste jogo realizado em Lima a partir de agora vira passado, e o técnico Mano Menezes precisará tirar mais dos seus jogadores para o Grêmio fazer competições seguras ao longo do ano. O trabalho do treinador será muito difícil, e o jogo da noite da quarta-feira (7) deixou isso mais claro do que nunca. O Grêmio precisa pedir desculpas aos gremistas e discutir porque está trabalhando tão mal.