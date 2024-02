Uma pena que Os Rejeitados tenha saído de cartaz, se não, todos os 10 indicados ao Oscar de melhor filme estariam disponíveis com a estreia de Ficção Americana (American Fiction, 2023) no Amazon Prime Video. A propósito, vale apontar: foi um lançamento sem pompa nem circunstância. A plataforma de streaming não divulgou junto à imprensa e não destacou em seu menu — o carrossel de abertura do aplicativo, pelo menos no meu celular, destaca 10 outros títulos: O Jogo da Espionagem, Beekeper: Rede de Vingança, Patos!, Aquaman 2: O Reino Perdido, Igor Guimarães: Benigno in Paradise, A Maior História de Amor Nunca Contada, Natureza Humana, Casamento Grego 3, Ambulância: Um Dia de Crime e Não se Preocupe, Querida. Nenhum deles disputa a premiação que vai ser realizada daqui a poucos dias, em 10 de março. Para encontrar Ficção Americana, não bastou rolar a tela para baixo: foi preciso rolar para o lado também.