O anúncio dos indicados ao Oscar aumentou o favoritismo de Oppenheimer e confirmou um grande erro da França na seleção para melhor filme internacional. Com Anatomia de uma Queda (Anatomie d'une Chute, 2023), que estreia nesta quinta-feira (25) no Espaço Bourbon Country, no GNC Iguatemi e no GNC Moinhos, o país teria o grande favorito. Provavelmente, alcançaria a 13ª conquista na categoria mais cruel da premiação, ficando apenas um degrau abaixo da maior ganhadora, a Itália, que tem 14 estatuetas. Também interromperia um jejum que já dura mais de 30 anos — a última vitória foi com Indochina (1992), de Régis Wargnier.