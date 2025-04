Renata , Vitória Strada e Vinícius disputam a preferência do público no 16º paredão do Big Brother Brasil 25 . O próximo eliminado será conhecido no domingo (13), seguindo o modo turbo.

A formação do paredão começou logo após a prova do líder, realizada na quinta-feira (10), em que João Pedro levou a melhor .

Os quatro piores colocados da disputa — Vilma, Vitória Strada, Diego Hypolito e Renata — votaram entre si para decidir quem estaria no paredão. Com três votos, Renata foi a escolhida .

Como votar no BBB 25?

