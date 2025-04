"Microlua Rosa": entenda o que é o fenômeno que ocorre neste final de semana

A "microlua" é quando o satélite está na fase de apogeu. Ivan Pacheco / Agencia RBS

Neste final de semana, entre sábado (12) e domingo (13), a Lua cheia poderá ser vista por grande parte da população brasileira. Quem olhar para o céu, verá a chamada "microlua".

Além disso, acompanhada da "microlua", acontecerá a celebração da chamada "Lua Rosa".

O que é a microlua?

O fenômeno ocorre quando o satélite está no ponto mais distante da Terra em sua órbita ao redor do planeta, no chamado apogeu.

A distância do satélite e do planeta varia. Isso porque a órbita é ligeiramente oval (elíptico), fazendo com que, à medida que a Lua atravessa o caminho da elipse ao redor da Terra a cada mês, sua distância varie 14%, entre 356.500 quilômetros durante o perigeu (aproximação máxima) e 406.700 quilômetros no apogeu.

Com isso, a Lua estará mais longe da Terra, embora pouco perceptível a olho nu. A "Microlua Rosa" ocorre já no sábado, mas o ápice será no domingo, às 19h48min (horário de Brasília), segundo o o In The Sky.

O que é a Lua rosa?

Simultâneo à microlua ocorre também a chamada "Lua Rosa", que não se refere a uma eventual coloração do satélite, mas, sim, ao florescimento da Phlox subulata, espécie silvestre nativa da costa leste da América do Norte, conforme o Live Science.

A planta costuma aparecer com a virada da primavera. A "Lua Rosa" recebe este nome em homenagem para marcar a primeira lua cheia da nova estação.

Acompanhe ao vivo a "Microlua"