Naomi Watts e Laura Harring em "Cidade dos Sonhos" (2001), filme de David Lynch. Europa Filmes / Divulgação

Considerada a obra-prima de David Lynch (1946-2025), Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive, 2001) está voltando aos cinemas, em cópia restaurada.

Neste sábado (12), às 19h40min, a Sala Eduardo Hirtz da Casa de Cultura Mario Quintana realiza uma sessão de pré-estreia do filme, que será relançado no circuito comercial brasileiro no dia 17 de abril, com distribuição da Retrato Filmes.

O legado do cineasta estadunidense inclui O Homem Elefante (1980), Veludo Azul (1986), a série Twin Peaks (1989-1991/2017), Coração Selvagem (1990), A Estrada Perdida (1997), Uma História Real (1999) e Império dos Sonhos (2006).

Ao morrer, aos 78 anos, em decorrência de um enfisema pulmonar (foi fumante durante muitas décadas), Lynch deixou incontáveis órfãos. Entre eles, o crítico e psicanalista Luiz Zanin Oricchio.

No Estadão, Zanin escreveu: "Definitivamente, Lynch confiava no poder evocativo dessa máquina de sonhar que é o cinema. Para curtir seus filmes é preciso deixar-se levar, sem querer de imediato enquadrá-los em categorias racionais. São viagens, no sentido literal e figurado do termo. (...) Quem vai ver um dos seus filmes está comprando um ingresso para o desconhecido. Ele sempre fez questão de manter o mistério. E não pense que o cineasta causa perplexidade apenas no público. A própria crítica às vezes se espanta com o que vê na tela e tenta compreender o que assistiu".

Se você nunca teve contato com sua visão artística sombria, surrealista e singularíssima, a dica é ver Cidade dos Sonhos. O título valeu a David Lynch o prêmio de melhor diretor (dividido com Joel Coen, de O Homem que Não Estava Lá) no Festival de Cannes. O longa-metragem competiu no Oscar da mesma categoria e disputou quatro Globos de Ouro: melhor filme/drama, direção, roteiro original e música (Angelo Badalamenti).

A atriz Naomi Watts e o diretor David Lynch nos bastidores de "Cidade dos Sonhos". MUBI / Divulgação

A trama de "Cidade dos Sonhos"

Mulholland Drive, o nome original, faz referência à icônica via de Hollywood pela qual se entra no enigmático e instigante labirinto narrativo arquitetado por Lynch. De abordagem corrosiva sobre as engrenagens da indústria cinematográfica que devoram sonhadores ingênuos à densa imersão por postulados psicanalíticos em torno da questão de identidade e memória, Cidade dos Sonhos abre-se a múltiplas camadas de absorção diante do espectador.

Na trama, Naomi Watts interpreta Betty Elms, uma jovem aspirante a atriz que, ao vencer um concurso em sua pequena cidade, vai tentar a sorte em Hollywood, onde fica hospedada no apartamento de uma tia que viajou. Justo ali vai parar uma mulher, Rita (Laura Harring), que perdeu a memória após um acidente de carro.

Elas se tornam afetivamente íntimas e cúmplices na dupla missão: a loira quer estrelar um filme, a morena deseja saber quem de fato é. Em meio a essa jornada, as duas mulheres entram em um clube onde, antes da performance de uma cantora, o apresentador anuncia: "Silencio. No hay banda". Abre-se nesse instante uma espécie de portal que lança essas mulheres em um universo onírico. O que até então se tinha por "real" embaralha-se com projeções (ou memórias, ou sonhos, ou pesadelos) de uma mente perturbada.

