Fenômeno de audiência na Netflix, A Sociedade da Neve (La Sociedad de la Nieve,2023) é um dos cinco indicados ao Oscar 2024 de melhor filme internacional, representando a Espanha. No dia 10 de março, vai disputar a estatueta com Io Capitano (Itália), de Matteo Garrone, Perfect Days (Japão), de Wim Wenders, The Teachers' Lounge (Alemanha), de Ilker Çatak, e Zona de Interesse (Reino Unido), de Jonathan Glazer. Também concorre ao prêmio de maquiagem e cabelos concedido pela Academia de Hollywood.