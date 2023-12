Top Gun Maverick foi o campeão de bilheteria nos cinemas em 2022, com US$ 1,48 bilhão; quebrou recordes de venda nas plataformas digitais dos EUA e de audiência no Paramount+; e desde que chegou à Netflix, no dia 21 de dezembro, vem repetindo esse sucesso: atualmente, é o segundo filme mais assistido no serviço de streaming (só perde para o recém-lançado Rebel Moon, de Zack Snyder).