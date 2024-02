Aproveitei as férias para assistir à segunda e à terceira temporada de Slow Horses (2022-), uma das melhores séries da atualidade. Não à toa, a Apple TV+ já anunciou a renovação para uma quinta leva de episódios, mesmo que os seis da quarta ainda nem tenham a data de estreia confirmada. Aliás, esse é um dos trunfos deste título do gênero espionagem: cada história tem apenas seis capítulos (girando entre 40 e 50 minutos), lançados um por semana — um número e um modo de distribuição perfeitos para manter o engajamento do espectador sem correr risco de que ele se perca na trama ou se aborreça com as enrolações que costumam esticar seriados.