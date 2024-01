À primeira vista, Segredos de um Escândalo é um título bastante banal. Mas como escreveu a colunista Cláudia Laitano em GZH, "é preciso dar uma colher de chá para quem foi encarregado de rebatizar o filme: uma tradução literal de May December (Maio Dezembro) não diria mesmo muita coisa para o espectador brasileiro". Dirigido por Todd Haynes, o longa-metragem estreia nesta quinta-feira (18) nos cinemas e pode receber na próxima terça (23) algumas indicações ao Oscar — dá para apostar em Julianne Moore e Charles Melton nas categorias de atriz coadjuvante e ator coadjuvante. Ambos estavam nas listas do Globo de Ouro e do Critics Choice, embora não tenham sido premiados.