Jemerson faz análise sobre suas atuações no Grêmio: "Estou indo bem"

Jemerson foi titular na vitória sobre o Luqueño. Daniel Duarte / AFP

Titular do lado direito da defesa, o zagueiro Jemerson vem sendo contestado sobre suas atuações na temporada. Na partida diante do Sportivo Luqueño, na noite desta quarta-feira (2), o camisa 21 esteve envolvido diretamente no gol marcado pelos paraguaios.

Jemerson acabou errando o posicionamento no momento em que o lateral é cobrado para o atacante Santander marcar o gol de empate do Sportivo Luqueño. O defensor ainda teve também participação em um dos gols anulados do adversário.

— O gol do rival foi um erro nosso. Concentração. Devemos estar atentos ao lateral. Foi um erro que nos custou o empate no primeiro tempo — disse o técnico Gustavo Quinteros.

Depois da vitória de 2 a 1, ainda no estádio Defensores del Chaco, o zagueiro foi questionado sobre suas atuações na temporada.

— Bem, não 100%, não em todos os jogos, mas bem. Estou indo bem. Você não consegue acertar todas as bolas, nem jogadas, defender tudo, mas estou indo bem — disse Jemerson.