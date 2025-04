Promotoria mantém pedido de prisão para técnico do Real Madrid por fraude

A Promotoria manteve, nesta quinta-feira (3), seu pedido de quatro anos e nove meses de prisão para o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, por ter ocultado do fisco espanhol parte de suas receitas oriundas de direitos de imagem.

O Ministério Público - que na Espanha costuma tornar públicas suas petições antes de a audiência oral começar e pode ratificá-los ou modificá-los no final - pede a condenação do técnico italiano por ter fraudado mais de um milhão de euros (6,18 milhões de reais) em direitos de imagem em 2014 e 2015, durante sua primeira passagem dirigindo o Real Madrid (2013-2015), ao qual retornou em 2021 (até agora).

A decisão do Tribunal Superior de Justiça de Madri, perante o qual o italiano tem comparecido desde quarta-feira, foi reservada.

"O senhor Ancelotti não tinha muita clareza do que estava assinando", defendeu, por sua vez o advogado do técnico, Carlos Zabala, em sua intervenção final, fazendo referência ao seu contrato com o clube madrilenho.