A melhor série para ver nas férias é The White Lotus, em cartaz desde 2021 na HBO Max. Não só porque acompanha as aventuras (ou desventuras) de um grupo de turistas hospedado em um resport de luxo localizado em um cenário paradisíaco. Não só porque suas duas temporadas disponíveis na plataforma de streaming são curtas — a primeira tem seis episódios de uma hora de duração, e a segunda, sete, de modo que ninguém precisa passar muito tempo diante de uma tela. Mas sobretudo porque o seriado é excelente, como comprovam os 10 troféus Emmy conquistados em 2022, as 24 indicações para a premiação que será entregue no dia 15 de janeiro e a renovação para uma terceira temporada, que será ambientada na Tailândia e só deve estrear em 2025, por causa da greve de atores e roteiristas que paralisou Hollywood no segundo semestre de 2023.