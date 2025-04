Vinícola gaúcha conquista prêmios de melhor espumante do Brasil e de enólogo do ano 

A Famiglia Valduga, na serra gaúcha, está em festa, e não é para menos. O grupo acaba de conquistar os prêmios de “melhor espumante do Brasil” (com o Maria Valduga Nature) e de “enólogo do ano” (com Eduardo Valduga), pelo Guia Descorchados, referência na América Latina.

— É uma conquista histórica. Esse espumante representa o auge de um trabalho que atravessa gerações e consolida a Casa Valduga como referência na produção de espumantes no Brasil. Cada garrafa carrega o legado da nossa família, a coragem dos nossos antepassados e a visão de futuro — diz Eduardo.

Elaborado pelo método tradicional e maturado por 60 meses em cave, o rótulo premiado será lançado em breve pela vinícola.

Maria Valduga Nature

O espumante Maria Valduga Nature é uma mistura de 80% Chardonnay e 20% Pinot Noir.

No aroma, combina frutas cítricas cristalizadas e passas, com toque de amêndoas, nozes e especiarias doces, além de notas sutis de torrefação, como brioche, pão tostado e torrone.

No paladar, destaca-se pela acidez equilibrada, cremosidade marcante e final persistente.

Essa complexidade sensorial foi responsável por garantir ao espumante 95 pontos (de 100) no Guia Descorchados, posicionando-o entre os melhores da América Latina e como o melhor do Brasil.

Eduardo Valduga

Enólogo do Grupo Famiglia Valduga, Eduardo Valduga construiu o currículo passando por Chile, Argentina, Portugal e Itália.

Graduado em Enologia, ele cresceu em meio aos costumes da família no mundo do vinho. Esse envolvimento fez com que se apaixonasse pela área, optando por estudar mais a fundo o setor.

Eduardo tem mestrado em Vitivinicultura e MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV).

Sobre o Grupo Famiglia Valduga

Com seis marcas (Casa Valduga, Domno Wines, Ponto Nero, Casa Madeira, Brewine Leopoldina e Vinotage), o grupo empresarial é referência na elaboração de vinhos finos e espumantes.

Localizado no Vale dos Vinhedos, na Serra, o grupo atualmente é conhecido pela diversidade dos negócios, englobando também cervejas artesanais, produtos gourmet, suco de uva, cosméticos e um complexo enoturístico.