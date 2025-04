Bangcoc recebe chefe da junta de Mianmar para cúpula regional após terremoto

Desde o golpe militar contra o governo civil da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, em 2021, os países do sudeste asiático não convidam líderes birmaneses para essas reuniões.

No entanto, o líder da junta, Min Aung Hlaing, compareceu pessoalmente a uma cúpula na capital tailandesa entre os sete países que fazem fronteira com o Golfo de Bengala, onde discutirá a resposta ao terremoto da última sexta-feira.

Muitas nações enviaram assistência após o terremoto, mas as telecomunicações precárias, a infraestrutura danificada e as hostilidades entre militares e grupos rebeldes complicam os esforços de socorro.

Na cidade devastada de Sagaing, no centro do país e a cerca de 15 quilômetros do epicentro do terremoto, equipes da AFP viram filas de centenas de pessoas em um ponto de distribuição de ajuda humanitária.