A plataforma de streaming Max divulgou as primeiras imagens oficiais do elenco de Véspera, uma adaptação do romance homônimo publicado em 2021 pela escritora mineira Carla Madeira, a mesma do premiado Tudo É Rio (2014). Os atores Gabriel Leone, Bruna Marquezine e Camila Márdila se reuniram no dia 17 de janeiro para a primeira leitura do roteiro da série.