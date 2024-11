O filmaço sobre a atriz que tinha uma relação dificílima com a mãe e a filha

Uma atriz decadente que vive às turras com a mãe e com a filha é a personagem principal de Malu (2024), filme escrito e dirigido por Pedro Freire que estreia nesta quinta (21) em Porto Alegre, com apenas duas sessões diárias: às 15h na Cinemateca Capitólio e às 19h no CineBancários. Na segunda-feira (25), às 19h, na Capitólio, haverá exibição comentada pelo cineasta e por uma das integrantes do elenco, Carol Duarte, de A Vida Invisível (2019). Vale reservar um espaço na agenda, porque é um dos melhores do ano.