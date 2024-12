"Senna", na Netflix, vence em um episódio e derrapa nos outros cinco

Senna (2024), minissérie da Netflix protagonizada por Gabriel Leone e lançada nesta sexta-feira (29), comete um pecado comum a muitas produções biográficas: a de tentar acomodar todos os capítulos da vida e todas as facetas do personagem retratado. Mesmo que tenha seis episódios de uma hora cada, acaba sendo superficial em muitos momentos, pois prefere se concentrar na ação, ou seja, nas corridas de automobilismo que tornaram Ayrton Senna da Silva (1960-1994) um ídolo mundial do esporte — foi tricampeão de Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991 — e um herói do Brasil.