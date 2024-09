A Netflix divulgou nesta quarta-feira (25) as primeiras imagens dos principais personagens de Senna, série que estreia no dia 29 de novembro. As fotos inéditas mostram Gabriel Leone na pose clássica de Ayrton Senna (1960-1994) com o macacão vermelho segurando o seu tradicional capacete verde e amarelo, além de figuras marcantes na vida do piloto de Fórmula 1, como seu principal rival nas pistas, Alain Prost, interpretado pelo ator Matt Mella, e algumas de suas namoradas: Xuxa (vivida por Pâmela Tomé) e Adriane Galisteu (Julia Foti). O elenco inclui Camila Márdila, como Viviane Senna, Hugo Bonemer, na pele de Nelson Piquet, e Gabriel Louchard, que encarna Galvão Bueno.