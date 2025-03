O melhor faroeste do ano passado entra em cartaz nos cinemas de Porto Alegre nesta quinta-feira (27): Oeste Outra Vez , escrito e dirigido por Erico Rassi e ganhador de três Kikitos no 52º Festival de Gramado — filme, ator coadjuvante ( Rodger Rogério ) e direção de fotografia ( André Carvalheira ). Terá sessões em pelo menos duas salas, no CineBancários e na Cinemateca Paulo Amorim.

Oeste Outra Vez é o segundo filme de Rassi, autor de Comeback: Um Matador Nunca se Aposenta (2017), história rodada no município goiano de Anápolis sobre um ex-pistoleiro (o último papel do ator Nelson Xavier) que, em meio às humilhações do dia a dia, decide retomar seu antigo ofício. O novo longa também foi produzido no interior de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, "bem no meio do Brasil", como frisou a produtora Cristiane Miotto no palco do Palácio dos Festivais.