Em duelo decidido nos segundos finais, Caxias Basquete perde para o São José no NBB

Equipe caxiense perdeu a 21ª partida na competição Matheus Magnani / Caxias Basquete, Divulgação

Após uma sequência de bons resultados no Ginásio do Sesi, o Caxias Basquete sofreu mais uma derrota no NBB 2024/2025. Em um duelo equilibrado e decidido só nos segundos finais, a equipe gaúcha perdeu por 77 a 73 para o São José, na noite desta sexta-feira (11).

Com a classificação aos playoffs já garantida, o time de Rodrigo Barbosa ocupa a 14ª colocação, com 11 vitórias e 21 derrotas, e ainda mira uma posição melhor na tabela. Na próxima semana, o Gambas disputará seus últimos jogos na primeira fase. Enfrenta o Corinthians, na quarta-feira (16), às 20h30min, e o Pinheiros, na sexta (18), às 20h. Ambos na capital paulista.

No último desafio em casa na temporada regular, o Caxias começou com Vini Chagas se destacando com o jogo próximo ao garrafão. O São José respondia com eficiência do perímetro. O placar se manteve igual até que Shamell e Fabrício, em duas bolas de três pontos, abriram vantagem para o Gambas: 19 a 13.

Na reta final do quarto, com Adyel comandando o ataque paulista, a diferença evaporou e a virada veio, com 20 a 19 pros visitantes.

No segundo período, o equilíbrio da partida se manteve e com alternâncias na liderança do placar. Shamell e Vini Chagas foram os protagonista ofensivos do Caxias, anotando 12 e 10 pontos até o intervalo, respectivamente. Na saída para o intervalo, empate: 39 a 39.

Em um duelo onde os ataques prevaleciam, o terceiro quarto foi novamente intenso e cheio de alternâncias no placar. Mais uma vez, o placar ficou igual até os segundos finais, quando Adyel fez a cesta que colocou o São José na frente. 21 a 19 no quarto e 56 a 54 no placar.

No último período, os paulistas começaram abrindo seis pontos de vantagem, com Adyel sendo novamente protagonista. Porém, o Caxias reagiu de novo após um pedido de tempo de Rodrigo Barbosa e reduziu a diferença para um, restando cinco minutos.

A partir daí, foi um jogo nervoso e definido nos detalhes. O São José abriu cinco, mas Betinho, em duas bandejas, colocou novamente o jogo em um ponto: 71 a 70, faltando 40 segundos.

Restando seis segundos, e com três pontos de desvantagem, após dois lances livres convertidos por Vietto, foi a vez de Betinho ter dois arremessos. Ele acertou o primeiro e errou propositalmente o segundo. Porém, o time caxiense não conseguiu o rebote e viu Adyel fechar o jogo em 77 a 73.