Quatro filmes para ver no primeiro fim de semana do 21º Fantaspoa

Na programação do primeiro fim de semana do 21º Fantaspoa , há pelo menos quatro filmes que podem ser considerados imperdíveis.

1) Body Odyssey (Itália/Suíça, 2023)

É a última atuação do icônico Julian Sands (ator britânico que morreu em janeiro de 2023), que está excelente interpretando um treinador maníaco que busca explorar o limite absoluto da perfeição física. Vale observar a atriz principal, Jacqueline Fuchs , que não é profissional — na verdade, tem o fisiculturismo como profissão, já tendo sido considerada uma das 10 mulheres mais fortes do mundo.

2) Um Fantasma (Irlanda, 2024)

3) Um Filme de Celular (EUA, 2025)

De Will Sterling. Filmada inteiramente com um celular, a comédia acompanha uma versão fictícia do diretor, roteirista e protagonista Will Sterling, um ator desempregado que tenta impressionar o mundo fazendo um filme com seu celular sobre um ator desempregado tentando impressionar o mundo fazendo um filme com seu celular.