Filme com Wagner Moura vai disputar a Palma de Ouro no Festival de Cannes

Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto" (2025), filme do diretor Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

O Agente Secreto, sexto longa-metragem do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, vai concorrer à Palma de Ouro na 78ª edição do Festival de Cannes, que será relizada de 13 a 24 de maio na França. Tendo como protagonista Wagner Moura, hoje o ator brasileiro com maior projeção no Exterior, o filme terá a sua première mundial na competição oficial, cuja seleção foi anunciada nesta quinta-feira (10).

Este é o terceiro título de Mendonça Filho selecionado para disputar a Palma de Ouro, o prêmio máximo de Cannes. Os outros dois foram Aquarius (2016) e Bacurau (2019), parceria com Juliano Dornelles que dividiu com a produção francesa Os Miseráveis (2019), de Ladj Ly, o Prêmio do Júri, a terceira distinção mais importante no festival.

O diretor brasileiro também participou de Cannes com o curta-metragem Vinil Verde (2005), na Quinzena dos Realizadores (atualmente chamada de Quinzena de Cineastas). E, em 2023, ele apresentou, fora de competição, o misto de documentário e ensaio Retratos Fantasmas.

Kleber Mendonça Filho dirige Wagner Moura pela primeira vez em "O Agente Secreto". Laura Castor / Divulgação

A história de "O Agente Secreto"

Com 158 minutos de duração, O Agente Secreto é um thriller ambientado no Brasil de 1977, durante a ditadura militar. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta a Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

O elenco inclui Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho. O filme é uma coprodução Brasil (CinemaScópio Produções), França (MK Productions), Holanda (Lemming) e Alemanha (One Two Films) e terá distribuição no Brasil da Vitrine Filmes.

— Esse filme é resultado de um desejo grande de continuar filmando o Brasil e o Recife, desta vez no contexto histórico do mundo de 50 anos atrás, de um Brasil do passado — comenta Kleber Mendonça Filho, 56 anos, no material enviado pela assessoria de imprensa. — Eu também tinha vontade de fazer um filme de mistério e de suspense, em que o Recife fosse o cenário principal. Eu era criança nos anos 1970, mas me lembro com alguma clareza do ano de 1977, quando eu tinha nove anos. Creio que foi o primeiro ano que me marcou ainda como criança. Naquela época, o Brasil era muito diferente, mas, de certa forma, também muito parecido com o de hoje.

A produtora do filme, Emilie Lesclaux, detalhou os passos de O Agente Secreto e a expectativa pela estreia em Cannes:

— Começamos a pré-produção em janeiro do ano passado e fomos até o mês de maio. Iniciamos as filmagens em junho, com duração de 10 semanas, seguidas por muitos meses de montagem. Agora estamos na pós-produção de som e imagem, feita em Berlim e Paris. Estrear no Festival de Cannes é muito importante na nossa trajetória, e mal posso esperar para ver o filme recém finalizado na tela do Grand Theâtre Lumière e poder dividir essa alegria com a nossa equipe e elenco.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho no set de "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

Wagner Moura em Recife

Esta é a primeira colaboração de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura. O ator baiano de 48 anos comemora a parceria:

— Filmar O Agente Secreto foi uma das melhores experiências que tive em sentidos diversos. Trabalhar com Kleber era quase uma obsessão desde que vi O Som ao Redor (2012). Estar em Recife, 25 anos depois de estrear ali A Máquina, a peça de João Falcão, e viver essa cidade incrível com Kleber, Emilie e seus amigos, que agora também são meus, sobretudo saber que para além da alegria de estar no Nordeste falando minha língua, eu estava fazendo um filmaço. E Cannes marca a minha primeira memória de ter conversado com Kleber, no ano de 2003, quando estive lá com o filme Cidade Baixa, dirigido por Sergio Machado, e ele estava cobrindo o festival como crítico de cinema. Tudo fazendo um sentido lindo danado.

Outros filmes de Cannes

Além de O Agente Secreto, a disputa pela Palma de Ouro contará com os novos filmes de alguns diretores consagrados, como o iraniano Jafar Panahi, os estadunidenses Wes Anderson e Richard Linklater e os irmãos belgas Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. Vencedora por Titane (2021), a francesa Julia Ducournau está de volta. Confira a lista da competição oficial do 78º Festival de Cannes:

Sentimental Value, de Joachim Trier

Sound of Falling, de Mascha Schilinski

Romeria, de Carla Simón

The Mastermind, de Kelly Reichardt

The Eagles of the Republic, de Tarik Saleh

Dossier 137, de Dominik Moll

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Fuori, de Mario Martone

Nouvelle Vague, de Richard Linklater

Two Prosecutors, de Sergei Loznitsa

La Petite Dernière, de Hafsia Herzi

In Simple Accident, de Jafar Panahi

The History of Sound, de Oliver Hermanus

Renoir, de Chie Hayakawa

Alpha, de Julia Ducournau

Sirat, de Oliver Laxe

Young Mothers, de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne

Eddington, de Ari Aster

O Esquema Fenício, de Wes Anderson

