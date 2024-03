No clima do Oscar, que terá sua 96ª edição no domingo (10), a Sessão Nostalgia da Cinemateca Paulo Amorim vai exibir no mesmo dia, às 14h, O Silêncio dos Inocentes (The Silence of the Lambs, 1991). Trata-se do último filme que conquistou as cinco principais estatuetas na premiação da Academia de Hollywood: melhor filme, direção (Jonathan Demme), ator (Anthony Hopkins), atriz (Jodie Foster) e roteiro (no caso, adaptado por Ted Tally a partir do romance policial de Thomas Harris).