Vai ao ar nesta sexta-feira (9), na HBO Max, o quinto e penúltimo episódio da quarta temporada de True Detective (2014-), Terra Noturna, que já se candidata para ser a melhor série policial de 2024. O lançamento do capítulo foi antecipado em dois dias para fugir da concorrência, na noite de domingo (11), com o Super Bowl, a decisão do campeonato de futebol americano.