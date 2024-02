Oppenheimer e Christopher Nolan vêm ganhando todas as premiações — Globo de Ouro, Critics Choice, Bafta, o troféu do Sindicato dos Diretores dos EUA. Mas o complexo sistema de votação do Oscar de melhor filme não permite garantir o triunfo da cinebiografia na 96ª cerimônia da Academia de Hollywood, marcada para o dia 10 de março.