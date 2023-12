Resistência (The Creator, 2023) é uma aventura de ficção científica que, por um lado, surpreende: não demoniza a inteligência artificial nem custou uma fortuna para imaginar um futuro distópico e preenchê-lo com cenas de ação. Por outro, o filme dirigido por Gareth Edwards e estrelado por John David Washington é uma colcha de retalhos, reciclando ideias alheias e costurando muito mal os elementos emocionais — o modelo, embora não assumido, é Interestelar (2014), de Christopher Nolan, de onde se importou também o compositor Hans Zimmer. Inspirações declaradas são, logicamente, mais antigas, pois dá certo charme ser "referencial": o cineasta citou Lua de Papel (1973), Apocalypse Now (1979), Blade Runner (1982), E.T. (1982), Akira (1988), Rain Man (1988) e Baraka (1992).