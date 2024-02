Três dos principais candidatos ao Oscar 2024 estão ambientados na Segunda Guerra Mundial: a cinebiografia Oppenheimer, campeã em indicações, o perturbador Zona de Interesse, favorito na categoria de filme internacional, e o japonês O Menino e a Garça, forte concorrente entre os longas de animação e em cartaz a partir desta quinta-feira (22) no Cinemark Barra, na Cinemateca Capitólio, no Cinesystem, no Espaço Bourbon Country e no GNC Iguatemi.