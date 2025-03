Millie Bobby Brown, atriz britânica de 21 anos, no vídeo que postou no Instagram. Instagram @milliebobbybrown / Reprodução

Millie Bobby Brown tem uma vida de sonho, mas mesmo assim precisou fazer um longo — e contundente — desabafo.

A atriz inglesa é a estrela de uma série popularíssima, Stranger Things, que surgiu em 2016 e terá sua quinta e última temporada lançada em 2025. No papel da personagem Eleven, concorreu duas vezes ao Emmy e duas ao SAG Awards, do Sindicato dos Atores dos EUA.

Seus créditos incluem superproduções como Godzilla II: Rei dos Monstros (2019) e Godzilla vs. Kong (2021), e ela protagoniza e também produz as aventuras da irmã mais nova de Sherlock Holmes, Enola Holmes, que em breve vão virar uma trilogia. A partir do dia 14 de março, Millie Bobby será vista no filme mais caro da Netflix, The Electric State, rodado ao custo de US$ 320 milhões pelos irmãos Anthony Russo e Joe Russo, diretores de grandes sucessos do Universo Cinematográfico Marvel.

Millie Bobby Brown no filme "The Electric State" (2025), que estreia na Netflix no dia 14 de março. Netflix / Divulgação

A atriz tem sua própria linha de maquiagem, a Florence by Mills, soma 63,3 milhões de seguidores no Instagram, casou-se no ano passado com o modelo estadunidense Jake Bongiovi, filho do cantor Bon Jovi, e, com apenas 21 anos, já acumulou um patrimônio líquido estimado em pelo menos US$ 14 milhões.

Mas Millie Bobby Brown é uma mulher. Vive em um mundo obcecado pela juventude e pela beleza, como mostram, por exemplo, o filme A Substância (2024), da cineasta francesa Coralie Fargeat, e a história em quadrinhos Na Sala dos Espelhos: Autoimagem em Transe ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes & Outras Encenações do Eu (2023), da autora sueca Liv Strömquist.

Quando o espelho não é um tirano, o olhar dos outros condena e agride. Foi o que aconteceu com Millie Bobby.

Nesta segunda-feira (3), a atriz publicou, em texto e em vídeo, um desabafo nas suas redes sociais. Constantemente criticada por sua aparência, ela resolveu contra-atacar. Com razão e com acerto.

Acho que todos deveríamos ler, todos deveríamos ouvir, todos deveríamos refletir:

"Quero falar de algo que acho que é maior do que eu, algo que afeta todas as jovens que crescem sob o escrutínio público. Acho necessário falar sobre isso. Comecei nessa indústria quando tinha 10 anos. Cresci na frente do mundo e, por algum motivo, as pessoas parecem não conseguir crescer comigo. Em vez disso, agem como se eu devesse ficar congelada no tempo, como se eu ainda devesse ter a mesma aparência que tinha na primeira temporada de Stranger Things. E por não ter, agora sou um alvo.

Millie Bobby Brown na série "Stranger Things", lançada em 2016. Divulgação / Divulgação

Vamos falar sobre os artigos, as manchetes, as pessoas que estão tão desesperadas para destruir as jovens", disse Millie Bobby, citando quatro notícias publicadas recentemente pelo jornal britânico Daily Mail e dando nome aos autores dos textos: "Por que os jovens da Geração Z, como Millie Bobby Brown, estão envelhecendo tão mal?", de Lydia Hawken; "O que Millie Bobby Brown fez com seu rosto?", de John Ely; "Millie Bobby Brown é confundida com a mãe de alguém enquanto guia sua irmã mais nova, Ava, por Los Angeles", de Cassie Carpenter; e "Matt Lucas, de Little Britain, faz comentário cruel sobre novo visual 'mamãe makeover' de Millie Bobby Brown", de Bethan Edwards. Sobre esta última manchete, a atriz perguntou por que o insulto foi amplificado, em vez de se questionar por que um homem adulto está zombando da aparência de uma mulher jovem.

"Isso não é jornalismo. Isso é bullying", prosseguiu Millie Bobby. "O fato de escritores adultos passarem seu tempo dissecando meu rosto, meu corpo, minhas escolhas, é perturbador. O fato de alguns desses artigos serem escritos por mulheres? Pior ainda.

Sempre falamos sobre apoiar e fazer mulheres jovens se empoderaram, mas quando chega a hora, parece mais fácil derrubá-las para obter cliques. Pessoas desiludidas não conseguem lidar com ver uma garota se tornar uma mulher nos termos dela, não nos seus. Eu me recuso a me desculpar por crescer. Eu me recuso a me tornar menor para me encaixar nas expectativas irrealistas de pessoas que não conseguem lidar com ver uma garota se tornar uma mulher. Não vou sentir vergonha por minha aparência, como me visto ou como me apresento.

Nós nos tornamos uma sociedade onde é muito mais fácil criticar do que fazer um elogio. Por que a reação impulsiva é dizer algo horrível em vez de dizer algo legal? Se você tem um problema com isso, eu tenho que me perguntar: o que é que realmente te deixa tão desconfortável? Vamos melhorar. Não só por mim, mas por cada jovem que merece crescer sem medo de ser dilacerada por simplesmente existir".

