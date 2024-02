O Festival Internacional de Cine de Punta del Este (no Uruguai), que será realizado de 23 a 29 de fevereiro, divulgou oficialmente a programação completa da sua 26ª edição. As exibições vão ocorrer em quatro salas, e a entrada é gratuita em todas elas. O filme brasileiro Pérola (2023) abrirá o evento, fora de competição, na noite de sexta-feira (23), com a presença do diretor Murilo Benício e da atriz Drica Moraes.