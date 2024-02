O trinômio sexo, drogas & rock'n'roll vira sexo, política & cinema em Os Sonhadores (The Dreamers, 2003), filme de Bernardo Bertolucci (1941-2018) resgatado recentemente do limbo digital pela plataforma de streaming MUBI. Foi o penúltimo longa-metragem do cineasta italiano vencedor dos Oscar de melhor direção e roteiro adaptado (com Mark Peploe) por O Último Imperador (1987) e realizador de obras como O Conformista (1970), O Último Tango em Paris (1972) e Beleza Roubada (1996).