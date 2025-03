BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, volta a ter trânsito em sistema de comboio

O trânsito em um trecho da BR-470 voltou a funcionar em sistema de comboio às 6h desta quinta-feira (6). Isso ocorre entre os kms 185, do Belvedere do Espigão, em Veranópolis, ao 202, na Vinícola Cainelli, em Bento Gonçalves.

Segundo o Dnit, essa alteração no trânsito ocorre devido a grande quantidade de máquinas trabalhando no trecho. Os equipamentos e trabalhadores que atuam na recuperação ocupam a maior parte da pista, gerando longo tempo de espera no pare e siga.