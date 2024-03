Na comparação com os outros quatro indicados ao Oscar de melhor filme internacional, A Sala dos Professores (Das Lehrerzimmer, 2023) pode ficar escondido diante da proeminência de Zona de Interesse, concorrente em outras quatro categorias, incluindo a principal e a de direção; da urgência do tema de Eu, Capitão, retrato da odisseia dos imigrantes africanos que tentam atravessar o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor na Europa; do sucesso de público alcançado por A Sociedade da Neve, que em poucos dias se tornou um dos 10 títulos em língua não inglesa mais vistos na história da Netflix; e da fama de Wim Wenders, cineasta alemão que assina o belíssimo representante do Japão, Dias Perfeitos.