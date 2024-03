Estreiam nesta quinta-feira (7) nos cinemas Espaço Bourbon Country e Sala Eduardo Hirtz dois dos cinco indicados ao Oscar de melhor documentário: 20 Dias em Mariupol (20 Days in Mariupol, 2023), do ucraniano Mstyslav Chernov, e As 4 Filhas de Olfa (Les Filles d'Olfa, 2023), da tunisiana Kaouther Ben Hania.