Cinema de Porto Alegre exibe de graça um belo filme para fãs de ciclismo

Cena do filme de animação "As Bicicletas de Belleville" (2003), de Sylvain Chomet. Pandora / Divulgação

Nesta terça-feira (11), o Clube de Cinema de Porto Alegre estreia o Ciclo de Cinema de Animação 2025. O primeiro filma a ser exibido é As Bicicletas de Belleville (Les Triplettes de Belleville, 2003), escrito e dirigido pelo francês Sylvain Chomet. A sessão será às 19h, com entrada franca, na Sala Redenção do Campus Central da UFRGS, na Capital.

As Bicicletas de Belleville concorreu ao Oscar nas categorias de melhor longa de animação e melhor canção original, com Belleville Rendez-Vous, composta por Chomet (letra) com Benoit Charest (música). Também disputou o Bafta, da Academia Britânica, de melhor filme em língua não inglesa.

Quase sem diálogos, o filme já foi definido como um encontro do personagem Sr. Hulot (o tio solteirão e desempregado criado pelo cineasta francês Jacques Tati nos anos 1950 para criticar acidamente a sociedade ocidental) com o universo dark e excêntrico do diretor estadunidense Tim Burton.

A trama acompanha a odisseia de Madame Souza, uma mulher que tenta resgatar seu neto, Champion, um ciclista sequestrado durante a Tour de France, a Volta da França, a maior competição de ciclismo do mundo. Para tanto, ela conta com a ajuda de seu cachorro, Bruno, e de um trio de dançarinas veteranas, as triplettes do título original.

