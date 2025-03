Cristin Milioti e Andy Samberg em "Palm Springs" (2020), filme de Max Barbakow. Star+ / Divulgação

O Supercine deste sábado (8), na RBS TV, exibe uma das comédias estadunidenses mais celebradas dos últimos anos. À 0h55min de domingo (9), vai ao ar Palm Springs (2020), de Max Barbakow, que concorreu em duas categorias do Globo de Ouro em 2021 — melhor filme cômico ou musical e melhor ator (Andy Samberg) — e é uma espécie de versão picante e contemporânea do já clássico Feitiço do Tempo (1993).

Nesse filme dirigido por Harold Ramis, o ator Bill Murray interpreta um arrogante meteorologista da TV que fica preso em uma armadilha temporal, na cidadezinha de Punxsuatawney, na Pensilvânia, condenado a reviver indefinidamente o mesmo dia até que mude suas atitudes. As 24 horas que ele tem de repetir são as do Dia da Marmota — Groundhog Day, no original —, uma data festiva em que, segundo a crença dos moradores locais, o pequeno mamífero teria o poder de prever a duração do inverno.

Feitiço do Tempo tornou-se antológico tanto pela comicidade quanto pela discussão filosófica (o peso da rotina, nossa capacidade de mudar comportamentos etc.) e pela abordagem dos paradoxos das viagens no tempo. Suas desventuras inspiraram outras comédias, tipo Como se Fosse a Primeira Vez (2004), com Adam Sandler e Drew Barrymore, Questão de Tempo (2013), de Richard Curtis, e Nu (2017), com Marlon Wayans, mas seu conceito também foi aplicado a obras mais soturnas, como Contra o Tempo (2011), com Jake Gyllenhaal, No Limite do Amanhã (2014), com Tom Cruise, e o curta premiado no Oscar Dois Estranhos (2020).

Se em Feitiço do Tempo Bill Murray está preso ao dia 2 de fevereiro, em Palm Springs Andy Samberg vive no 9 de novembro. É a data de um casamento ao qual seu personagem, Nyles, foi convidado na condição de namorado da melhor amiga da noiva.

A primeira cena mostra que estamos diante de uma versão bem mais apimentada da comédia dos anos 1990. Mais apimentada e menos careta: pode até homem com homem se isso servir para minimizar o tédio. Piadas sobre sexo abundam na trama escrita por Barbakow e Andy Siara, mas não foi só por elas que eles disputaram o troféu de melhor roteiro original concedido pelo Sindicato dos Roteiristas dos EUA.

Com a contribuição inestimável de Samberg — ator e comediante egresso do Saturday Night Live (entre 2005 e 2018) e astro da série Brooklyn Nine-Nine (2013-2021) —, os autores deram vida a um protagonista que reflete traços associados às gerações mais recentes, como uma mistura de apatia e niilismo. A propósito, enquanto Feitiço do Tempo passa uma lição de moral, a de que podemos melhorar como seres humanos, sermos mais empáticos e simpáticos, Palm Springs não tem essa preocupação — mas também vai promover uma transformação em Nyles a partir do momento em que ele passa a paquerar a irmã da noiva, Sarah (Cristin Milioti, indicada ao Globo de Ouro e ao SAG Awards pela minissérie Pinguim, de 2024).

O relacionamento dos dois personagens permite a Palm Springs discutir o comportamento da turma de 30 e poucos anos e também brincar com elementos da porção ficção científica da situação. Todos os coadjuvantes têm seu momento de brilho, mas pelo menos um deles merece ser destacado: vencedor do Oscar da categoria por Whiplash (2014) e indicado por Apresentando os Ricardos (2021), J.K. Simmons acerta literalmente o alvo como um outro convidado do casório que acaba preso ao loop temporal.

