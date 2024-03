Ainda não vi o turco Ervas Secas (2023), de Nuri Bilge Ceylan, que estreia nesta quinta-feira (14), mas me atrevo a dizer que, entre os mais de 30 filmes atualmente em exibição nos cinemas de Porto Alegre, nenhum é mais bonito do que Dias Perfeitos (Perfect Days, 2023). São quatro sessões diárias: às 14h30min na Sala Paulo Amorim, às 16h25min e às 21h20min no GNC Moinhos e às 18h30min no Espaço Bourbon Country.